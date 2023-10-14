Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на заяву командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, зроблену вдень у суботу, 14 жовтня 2023 року.

"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", - зазначив він.

Йдеться про село Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області, яке наразі підконтрольне українській владі.

Село Макіївка Луганської області на мапі Deep State

Село Макіївка Луганської області на Google Maps

При цьому слід наголосити, що одночасно з Макіївкою росіяни й надалі не залишають спроб наступу на Куп'янсько-Лиманському відтинку фронту - в районі Дворічної, Орлянки, Новоєгорівки, а також у кількох місцях біля Діброви та Білогорівки.

Своєю чергою Сирський стверджує, що головною метою російських окупантів є розгром угруповання Сил оборони України, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.

Росіяни щоденно здійснюють десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, ведуть щільний мінометний і артилерійський вогонь по позиціям ЗСУ. Втім, Сирський наголошує, що українські військові були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч окупантам, завдають їм значних втрат.

Сирський відвідав позиції військових частин, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман", з метою вивчення обстановки та прийняття оперативних рішень.

Він зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку, спільно з командирами прийняв рішення щодо подальших дій та розв’язання ряду проблем.

Сирський зустрівся військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання, та подякував їм за мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов’язку. Він вручив воїнам відзнаки, цінні подарунки та грошові премії, особисто поспілкувався з кожним.

Фото: https://t.me/militarymediacenter

Фото: https://t.me/militarymediacenter