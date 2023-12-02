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Росіяни розстріляли українських воїнів, які здавались у полон. Реакція омбудсмана

2 грудня, 2023 субота
23:22
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Сьогодні, 2 грудня, у мережі зʼявилося відео, як російські терористи розстрілюють українських воїнів, що здаються в полон

Відео з воєнним злочином РФ поширив Deep State. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував у своєму телеграм-каналі.

"Це чергове порушення Женевських конвенцій. Як омбудсман України, з цього проводу звернуся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених", - пише Лубінець.

Омбудсман також пообіцяв звернутись до ООН, щоб постійна моніторингова місія фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!", - наголошує Лубінець.

Розстріл українських військових

Ворог зайшов на позиції 45 ОСБ (окремого стрілецького батальйону). Під час зачистки росіяни наткнулися на бліндаж, в якому перебували українські воїни.

Наші військові були вимушені здаватися в полон через нестачу БК. Відразу, як вийшов другий боєць, терористи розстріляли обох. 

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