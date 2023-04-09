"Росіяни розуміють цінність культури під час війни", - волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky

Про це військова розповіла у програмі "Війна і волонтери" з Христиною Парубій на каналі Еспресо.

"Перше, що робили росіяни під час окупації, - впливали на освіту та культуру людей, - каже військова Ірина. - Вони завозили освітні матеріали, які пов’язані з культурою, без жалю знищували наші пам’ятки культури, церкви, бібліотеки. І це найбільше мене злить, тому що вони розуміють цінність культури в даній ситуації і як можна впливати через культуру на мозок людей. До прикладу, в Херсоні були бігборди дуже хитро сформульовані. Наприклад, питання, чий Крим, і посилання на відповідь через кюаркод. Вони не дають пряму мову, а ставили питання, а ви вирішуйте собі самі. І таких бігбордів було дуже багато в Херсоні. Але тішило те, як люди це здирали і топтали".

Дівчині також доводилося їздити на звільнені території і фіксувати злочини росіян. Неодноразово світлини ставали доказом знущань для іноземців. Доводилося Ірині бути в російських катівнях.

"Сказати, що там були нелюдські умови, це нічого не сказати, - ділиться враженнями Ірина. - У камерах, де могло розміщатися двоє - четверо людей поміщали до 20 людей. Туалети не змивалися, їм кидали ці пропагандистські матеріали, газети, вирізки з книжок, не випускали людей на вулицю лише через те, що вони розмовляли українською. Дуже жахливі продукти їм давали. Там такий різкий неймовірно жахливий запах, який ні з чим не порівняти. Ув’язнені так жили постійно".