Росіяни скинули з дронів 17 боєприпасів у подвір'я будинку в селі на Сумщині

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За день зафіксовано 59 прильотів на території Есманської, Шалигинської, Білопільської, Краснопільської та Новослобідської громад. Ворог бив з мінометів, артилерії, великокаліберного кулемета, скинув боєприпаси з дронів.

У Шалигинській громаді з 10:40 росіяни гатили, ймовірно, із САУ по селі Старикове − 11 прильотів. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

У Краснопільській громаді з 14:35 до 17:00 2 ворожі квадрокоптери скинули 17 боєприпасів (типу ВОГ) на подвір’я двоповерхового будинку в селі Грабовське. Унаслідок вибуху вибито шибки в будинку, пошкоджено два припарковані автомобілі.

В Есманській громаді о 09:35 було зафіксовано 3 прильоти. Попередньо, ворог стріляв зі 120-міліметрового міномета.

По Білопільській громаді росіяни також били з міномета − 18 прильотів протягом дня.

У Новослобідській громаді о 18:38 зафіксовано 8 прильотів, попередньо – вороги використали міномет 120 мм.