Росіяни спробували атакувати військову частину Генштабу ЗСУ в Києві, міст біля метро "Берестейська" пошкоджений, - МВС
У Києві в районі метро "Берестейська" росіяни уночі намагались атакувати військову частину Генштабу ЗСУ - напад відбито
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ.
"На Берестейській поруч знаходиться військова частина Генерального штабу ЗСУ. Була спроба атакувати саме цю частину сьогодні вночі, відбувся бій, нам вдалося відбити цю атаку, усі диверсанти знищені. Міст (над проспектом Перемоги – ред.) справді пошкоджений. Хто його руйнував – уточнюється", - сказав він.
- Приблизно від 3:00 біля станції метро Шулявська й Зоопарку пролунали понад 50 пострілів і вибухів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе