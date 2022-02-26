Росіяни спробували атакувати військову частину Генштабу ЗСУ в Києві, міст біля метро "Берестейська" пошкоджений, - МВС

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ.

"На Берестейській поруч знаходиться військова частина Генерального штабу ЗСУ. Була спроба атакувати саме цю частину сьогодні вночі, відбувся бій, нам вдалося відбити цю атаку, усі диверсанти знищені. Міст (над проспектом Перемоги – ред.) справді пошкоджений. Хто його руйнував – уточнюється", - сказав він.

Приблизно від 3:00 біля станції метро Шулявська й Зоопарку пролунали понад 50 пострілів і вибухів.