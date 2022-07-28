Росіяни спроможні лише на дві значні наступальні операції в Україні, - ISW
Російські війська, імовірно, можуть витримати лише дві значні наступальні операції в Україні, намагаючись захопити Сіверськ та Бахмут
Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни.
"Наразі російські сили, здається, здатні витримати лише дві значні наступальні операції в Україні, обидві в Донецькій області, і російський наступ, імовірно, досягне кульмінації перед захопленням додаткових значних населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
За даними аналітиків, російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних штурмів і захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати подібний оперативний темп наступу або досягти подібних територіальних здобутків деінде в Україні. Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації при захопленні будь-яких інших великих населених пунктів України
Додають, що ці операції були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.
- Західні експерти повідомляють про виснаження російської армії та зменшення кількості обстрілів зі сторони РФ.
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