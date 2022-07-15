Публіцист поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни прекрасно усвідомлюють, що вони стріляють не по воєнних обʼєктах. Російські загарбники завжди це усвідомлювали. І коли бомбили Маріуполь, і коли бомбили Алеппо, і коли бомбили Грозний. Росіяни завжди знали, що вони стріляють по цивільних обʼєктах і що жертвами буде цивільне населення", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що не варто шукати логіки в діях росіян.

"Після кожної варварської атаки Росії по Україні ми ставимо собі питання, чому так відбувається, для чого обстрілювати центри мирних міст, чому треба стріляти по цивільному населенню? І ми намагаємося шукати логіку в путінських діях, мовляв, росіяни могли стріляти по воєнному обʼєкту, або ж ракети не такі вже й точні. Але не треба нічого вигадувати. Росіяни точно знають, що вони роблять", - зауважив Віталій Портников.

Внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці, скоєного Росією в четвер, 14 липня, загинуло щонайменше 23 людини, у тому числі троє дітей.

14 липня в Миколаєві окупанти поцілили у два навчальні заклади, об’єкт транспортної інфраструктури й готель.

15 липня у Миколаєві було чути вибухи. РФ завдала ударів по двох університетах міста, випустивши щонайменше 10 ракет, є поранені.

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