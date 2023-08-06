Росіяни тричі атакували Хмельниччину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
З вечора суботи, 5 серпня, російські військові тричі атакувала Хмельницьку область. Сили протиповітряної оборони збили більшість випущених ракет
Про це повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Зокрема, серія вибухів пролунала на території Старокостянтинівської та Хмельницької громадах. Росіяни цілилися на аеродром Старокостянтинова.
В ОВА зазначають, що в однойменній громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, також вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.
Крім цього, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв. м.
Внаслідок вибуху працівник об’єкта травми отримав.
На території Хмельницької громади працювало ППО, більшість ракет було збито.
- Також увечері суботи, 5 серпня, росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по центру переливання крові на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення.
- А вранці неділі, 6 серпня, російська армія вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району міста Харкова. За попередніми даними, минулося без жертв серед населення.
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