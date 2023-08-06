Про це повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.



Зокрема, серія вибухів пролунала на території Старокостянтинівської та Хмельницької громадах. Росіяни цілилися на аеродром Старокостянтинова.



В ОВА зазначають, що в однойменній громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, також вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв. м.

Внаслідок вибуху працівник об’єкта травми отримав.

На території Хмельницької громади працювало ППО, більшість ракет було збито.