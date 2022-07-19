Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Борівської селищної ради.

"На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів у боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що, станом на 18 липня, Борівська селищна територіальна громада перебуває під тимчасовою окупацією рашистів. За даними аеророзвідки, російські війська дислокуються у багатьох населених пунктах громади та поблизу них. Продовжується транзит ворожих військ через територію Борівщини. Ворог постійно зазнає втрат через вогневе ураження своєї техніки та живої сили.

На окупованій Борівщині, окрім гривні і рубля, з‘явилася ще одна одиниця розрахунку - дизельне пальне та бензин. Саме пальним російські військові охоче розраховуються з місцевими жителями за самогон, харчові продукти та інші речі.

У селищній раді інформують, що окупанти продовжують вивозити зерно минулорічного врожаю на територію рф. Робиться це інколи без узгодження з власниками, а подекуди навіть і без відома окупаційної тимчасової військової адміністрації. Водночас окупаційна влада наполягає на тому, щоб керівники фермерських господарств та підприємці оформлювали у Куп‘янську тимчасові патенти для ведення підприємницької діяльності. Таким чином російські загарбники намагаються контролювати процес продажу збіжжя та отримувати з цього дохід.

Нагадаємо, вночі 19 липня російські окупанти запустили на Одещину 7 ракет "Калібр": без жертв, 6 людей поранено, серед них 1 дитина

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