Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Удари були завдані не просто по підприємству, а саме по Південмашу, який є частинкою мого серця також. Без болю, без суму не можливо було це спостерігати, три людини загинуло. Річ у тому, що це густо населений мікрорайон і поруч житлові будинки, які були пошкоджені", - розповів депутат облради.



Максим Курячий додав, що у цих будинках живуть південмашівці, серед яких багато пенсіонерів.



"Зазначу, що майже 2-3 дні тому відбувся дуже вдалий запуск ракети-носія Vega, яка виготовляється під патронатом і за ініціативою Європейської космічної агенції. Наш Південмаш і КБ "Південне" беруть участь у виготовлені цієї ракети-носія, четвертий ступінь якої, а саме двигун, був виготовлений на Південмаші. Здійснився дуже вдалий запуск і корисне навантаження було виведено на орбіту, мова йшла про супутники", - зауважив депутат.



Курячий зазначив, що росіянам не до вподоби такі успіхи України й вони вирішили помститися. Також на весь світ відомо, що Південмаш свого часу був ракетним щитом Радянського союзу.

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