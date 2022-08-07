Волонтер поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни укріплюють свої позиції на окупованих територіях. Окупанти не мають достатньо сил для наступу в Запорізькій області", - зазначив Кирильчук.

Депутат додав, що росіяни перекинули сили на Херсонщину, тому чекають підкріплення.

"Російські окупанти перекидають сили на Херсонщину. Вони чекають підсилення з Донецького напрямку, тому не готові до наступальних дій", - зауважив Дмитро Кирильчук.

6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик ЗАЕС, поранили одного працівника.

Того ж дня російські окупанти обстріляли Запорізьку область із артилерії, танків, зруйнували 8 цивільних об'єктів у 7 населених пунктах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb