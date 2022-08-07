Росіяни укріплюються: окупанти не готові до наступу на Запоріжжі, - депутат райради Кирильчук
Депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук розповів, що російські окупанти укріплюються, адже не готові до наступу на Запоріжжі
Волонтер поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни укріплюють свої позиції на окупованих територіях. Окупанти не мають достатньо сил для наступу в Запорізькій області", - зазначив Кирильчук.
Депутат додав, що росіяни перекинули сили на Херсонщину, тому чекають підкріплення.
"Російські окупанти перекидають сили на Херсонщину. Вони чекають підсилення з Донецького напрямку, тому не готові до наступальних дій", - зауважив Дмитро Кирильчук.
- 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик ЗАЕС, поранили одного працівника.
- Того ж дня російські окупанти обстріляли Запорізьку область із артилерії, танків, зруйнували 8 цивільних об'єктів у 7 населених пунктах.
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