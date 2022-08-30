Росіяни умисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС, - Подоляк
Російські окупанти обстрілюють дороги, якими місія МАГАТЕ має дістатися Запорізької АЕС, щоб запропонувати їм прохід через Крим або ОРДЛО
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Все передбачувано. Росіяни умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію????????. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", - написав Подоляк.
- Нагадаємо, члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе