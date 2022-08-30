Росіяни умисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС, - Подоляк

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Все передбачувано. Росіяни умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію????????. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", - написав Подоляк.

Нагадаємо, члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва

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