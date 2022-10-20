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Росіяни ускладнили виїзд з окупованої Херсонщини після проведення псевдореферендуму, - мер Каховки

20 жовтня, 2022 четвер
19:42
війна з Росією Херсон

Міський голова окупованої російськими військовими Каховки Віталій Немерець повідомив, що з міста виїхали кілька десятків тисяч жителів від початку війни, однак зараз виїзд з Херсонщини став проблематичним

Про це він розповів Радіо Свобода.

"Як ми підраховували, то у нас в місті 35 тисяч населення було до початку війни, десь 25 (тисяч, - ред.) точно виїхало, трошки більше. Оскільки в нас громада – це ще п’ять сіл, там менший відсоток виїздив людей, тому що трошки простіше людям прожити, менше напруга і менше, в першу чергу, моральне навантаження в сільській місцевості, ніж у містах", – сказав мер.

Немерець також зазначив, що останнім часом кількість російських військових у Каховці збільшилася. Мер підкреслив, що місто розташоване на лівому березі Дніпра, куди зараз російські окупаційні сили оголосили «евакуацію» населення з окупованого Херсону та всього правого берега.

Виїзд із міста на підконтрольну владі України територію при цьому ускладнився, особливо після так званого референдуму, каже Немерець.

"Набагато важче стало після оголошення так званого референдуму. Чому? Тому що єдиний виїзд був з Херсонської області це через Василівку Запорізької області на Запоріжжя і дуже багато людей простояли в чергах по багато діб. Буквально тиждень тому розпочали хоч когось випускати, пропускати. Але умови стали більш жорсткими, тому не всі в змозі виїхати зараз", – повідомив мер Каховки.

  • Нагадаємо, Зеленський звернувся до жителів окупованих районів Півдня та Сходу: загарбники намагатимуться забрати чоловіків у свою армію - уникайте цього й спробуйте виїхати

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Херсонщина
Каховка
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