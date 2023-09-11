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Росіяни утримують у Чорному морі 10 кораблів: ситуація з ракетоносіями

11 вересня, 2023 понедiлок
10:43
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на ранок 11 вересня росіяни утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі 10 кораблів. Носіїв крилатих ракет типу "Калібр" серед них немає

Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному – два. При цьому ракетоносіїв немає в жодному з морів.

Фото: пресслужба ВМС


Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
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корабель
ВМСУ
Азовське море
Чорне море
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2023, понедiлок
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