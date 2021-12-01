Росіяни в зоні ООС обстріляли українських військових із заборонених мінометів і протитанкової зброї
У вівторок, 30 листопада, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Нью-Йорка загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Південного окупанти скоїли два обстріли, використавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У напрямку Шумів росіяни били з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.05
- Актуальне
- Важливе