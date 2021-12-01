Росіяни в зоні ООС обстріляли українських військових із заборонених мінометів і протитанкової зброї

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Нью-Йорка загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Південного окупанти скоїли два обстріли, використавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.



У напрямку Шумів росіяни били з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.