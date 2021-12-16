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Росіяни в зоні ООС обстріляли українських військових із забороненої важкої артилерії

16 грудня, 2021 четвер
07:31
війна з Росією

У середу, 15 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Біля Первомайського окупанти били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. 

У бік Луганського загарбники відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів. 

Поблизу Шумів росіяни обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.  

У напрямку Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм і стрілецьку зброю.

Неподалік Причепилівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 120 мм і 122 мм, а також заборонені міномети калібру 120 мм.

У районі Південного загарбники застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
 
З початку доби 16 грудня станом на 7:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: у напрямку Новолуганського загарбники вели вогонь зі стрілецької зброї.  

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
 


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Операція об'єднаних сил
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