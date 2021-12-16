Росіяни в зоні ООС обстріляли українських військових із забороненої важкої артилерії

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



Біля Первомайського окупанти били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.



У бік Луганського загарбники відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.



Поблизу Шумів росіяни обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.



У напрямку Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм і стрілецьку зброю.



Неподалік Причепилівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.



Біля Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 120 мм і 122 мм, а також заборонені міномети калібру 120 мм.



У районі Південного загарбники застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



З початку доби 16 грудня станом на 7:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: у напрямку Новолуганського загарбники вели вогонь зі стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

