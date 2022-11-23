Росіяни вбили цивільного в Бахмуті, ще восьмеро отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російська армія знову вкоротила віку місцевому мешканцю Донеччини, 22 листопада окупанти вбили цивільного в Бахмуті. Ще повідомляється про восьмеро поранених в Донецькій області.

Голова ОВА наголошує, що відома кількість вбитих - 1221 людина та 2628 поранених людей на Донеччині, не містить даних про жертв російської агресії в Маріуполі та Волновасі.

"За кожен злочин буде кара!" - наголошує Кириленко.

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