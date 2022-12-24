Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину: на 3 громади скеровано більш як 60 снарядів

Про це в телеграмі поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що у ніч на 24 грудня окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району. Обстріли здійснювалися з "градів", "ураганів" та важкої артилерії.

Під ворожим вогнем опинилися Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Попередньо, люди не ушкоджені.

"У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства. В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються", - ствердив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу звітували, що 23 грудня окупанти завдали по Україні 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 62 обстріли з РСЗВ.

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