Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину: на 3 громади скеровано більш як 60 снарядів
У ніч на 24 грудня окупанти скерували по Нікопольщині 60 снарядів, під ворожим вогнем опинилися Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади
Про це в телеграмі поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що у ніч на 24 грудня окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району. Обстріли здійснювалися з "градів", "ураганів" та важкої артилерії.
Під ворожим вогнем опинилися Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Попередньо, люди не ушкоджені.
"У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства. В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються", - ствердив Валентин Резніченко.
- Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу звітували, що 23 грудня окупанти завдали по Україні 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 62 обстріли з РСЗВ.
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