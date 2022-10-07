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Росіяни вдарили по Нікополю майже 40 снарядами: пошкоджено будинки, підприємство, електромережі

7 жовтня, 2022 п'ятниця
08:44
війна з Росією Нікопольщина

У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 7 жовтня росіяни обстріляли понад 10 будинків, транспортне підприємство й газогони

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти шість разів за ніч обстріляли Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. За попередньою інформацією, діти не постраждали.

По Нікополю окупанти випустили майже 40 снарядів, пошкодили кілька багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони й електромережі.

У Марганецькій громаді обстежують уражені території й уточнюють масштаби руйнувань. 

В інших районах була повітряна тривога, проте минулося без російських обстрілів. Станом на 08:08 ситуація теж спокійна.

  • У ніч на 6 жовтня в трьох громадах Дніпропетровщини росіяни обстріляли будинки, підприємство, господарчі споруди й електролінії.

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