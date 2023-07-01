Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що у суботу, 1 липня, російські окупанти вдарили по населених пунктах Мала Токмачка та Преображенка.

Під час обстрілу Малої Токмачки, унаслідок ворожої атаки загинув 51-річний місцевий житель, а в Преображенці - поранена 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Зазначається, що їм надається необхідна медична допомога.

Крім цього Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.