Росіяни вдарили по прифронтових селах на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Окупанти завдали удару по прифронтових селах Запорізької області. Унаслідок атак загинув чоловік, також ще дві людини отримали поранення
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що у суботу, 1 липня, російські окупанти вдарили по населених пунктах Мала Токмачка та Преображенка.
Під час обстрілу Малої Токмачки, унаслідок ворожої атаки загинув 51-річний місцевий житель, а в Преображенці - поранена 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Зазначається, що їм надається необхідна медична допомога.
Крім цього Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
- Упродовж минулої доби, 30 липня, ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак пошкоджено 26 житлових і господарчих об'єктів.
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