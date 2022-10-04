Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська, є поранені
Окупанти в ніч на 4 жовтня обстріляли приватний сектор у Краматорська
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Загарбники вдарили ракетами по приватному сектору. Унаслідок обстрілу поранено двох людей, пошкоджено школу та будинки.
- 3 жовтня від рук росіян на Донеччині загинув один мирний мешканець, ще двоє зазнали поранень.
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