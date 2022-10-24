Росіяни вербують у військо в’язнів з РФ і тимчасово окупованих територій
Російські окупаційні війська продовжують активно вербувати в армію ув’язнених на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіях, щоб поповнити поточні втрати
Про це зазначили в Генштабі Збройних Сил України.
За інформацією Генштабу, Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих на загальновійськових полігонах, а також у підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. У цьому процесі окупанти зіткнулися з проблемами нестачі офіцерських і сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин. Причиною є загибель більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також надмірна кількість мобілізованих.
"Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід", – зазначають у Генштабі.
Для того, аби підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців, до бойових підрозділів на територію України намагаються відрядити служителів Російської православної церкви із Самарської області. Проте більшість з них відмовляються від таких поїздок, з огляду на небезпеку й відсутність засобів захисту.
Тим часом російські війська продовжують активно вербувати ув’язнених – як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, за інформацією Генштабу, з виправної колонії № 90 у місті Херсон після "бесід" з представниками Федеральної служби безпеки РФ звільнили більшість злочинців.
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