Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район із "градів" - загалом зафіксували 120 "прильотів". Спершу було відомо про двох загиблих і 7 поранених, зокрема 13-річну дівчинку. Однак пізніше голова ОВА написав у телеграмі, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.

У Нікополі пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, зруйновано 5 квартир. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Також обстріляли три школи, кілька магазинів, гаражі й автівки, перебили лінію електропередачі та залишили без світла понад 6 тис. містян.

У Червоногригорівській громаді окупанти зруйнували 14 будинків, амбулаторію, магазин і стадіон. Унаслідок обстрілів до тисячі людей не мають світла.

У Криворізькому районі росіяни з "ураганів" ударили по Зеленодольській громаді та спричинили пожежі. Рятувальники загасили вогонь. Люди не постраждали.

У Синельниківському районі окупанти гатили по Великомихайлівській громаді та пошкодили млин і будинки. Постраждало подружжя, жінку ушпиталили.

По Дніпровському району загарбники завдали ракетного удару. Масштаби руйнувань з'ясовують.

У ніч на 10 серпня на Дніпропетровщині вбили 13 цивільних, поранили 26, обстріляли понад 30 будинків, гуртожиток, електролінії.

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