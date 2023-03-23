Про це поінформував Центр національного спротиву.

"На грантові кошти адміністрації президента РФ, тобто Володимира Путіна, за планом буде діяти медіазона в Алчевську. Саме в ній до 30 листопада мають навчати підлітків "основам журналістики". По суті окупанти шукають молодих пропагандистів серед місцевих, адже наразі на захоплених регіонах більшість пропагандистів серед "місцевих ЗМІ" - це гастролери з РФ", - ствердили фахівці Центру нацспротиву.