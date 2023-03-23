Росіяни виділили 1,2 млн рублів на підготовку пропагандистів на тимчасово окупованій Луганщині, - ЦНС
Російські загарбники виділили 1,2 млн для підготовки "журналістів" серед молоді на тимчасово окупованих територіях Луганської області
Про це поінформував Центр національного спротиву.
"На грантові кошти адміністрації президента РФ, тобто Володимира Путіна, за планом буде діяти медіазона в Алчевську. Саме в ній до 30 листопада мають навчати підлітків "основам журналістики". По суті окупанти шукають молодих пропагандистів серед місцевих, адже наразі на захоплених регіонах більшість пропагандистів серед "місцевих ЗМІ" - це гастролери з РФ", - ствердили фахівці Центру нацспротиву.
- Аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що Володимир Путін поступився контролем над інформаційним простором РФ та не може рішуче діяти для його відновлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.45
- Актуальне
- Важливе