Росіяни відмовилися від свого підступного плану, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни оголюють авіацію на Кримському півострові, щоб зберегти свої дефіцитні літаки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На всій території РФ не залучених у війні з Україною залишилось максимум 200 літаків тактичної авіації та 200 гвинтокрилів армійської авіації. 25% своєї авіації Росія вже втратила. ЗСУ зірвали підступну ракетну атаку з боку РФ", - пояснив Киричевський.
За його словами, у списку літаків, які перебували у Криму фігурували три літаки МіГ-31. Вони могли бути на Кримському півострові тільки з однією метою - виконати з місцевих летовищ атаку гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал".
"Ця система дуже підступна тому, що МіГ-31 може набирати швидкість до 3 тис. км на годину. "Кинджал" може летіти зі швидкістю 5 тис. км на годину. Ця ракета встигає прилетіти швидше, ніж наша система ППО встигає оголосити повітряну тривогу. "Бавовна" вибухала настільки потужно, що росіяни навіть від такого свого підступного плану були вимушені відмовитися", - зауважив Киричевський.
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