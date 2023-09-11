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Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW

11 вересня, 2023 понедiлок
06:56
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Диверсійно-розвідувальна група "Русич" скаржилась, що російські сили не евакуюють поранених або вбитих з прифронтових районів, через що зросла кількість дезертирів

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Диверсійно-розвідувальна група "Русич", ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, опублікувала перелік різноманітних проблем. 

Зазначається, що російські сили відмовляються евакуювати власних поранених або вбитих солдат з прифронтових районів, що спонукало частину російського персоналу відмовитися від виконання бойових завдань. 

Зокрема, російські війська продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання, яке нібито заважає проведенню успішного наступу на різних ділянках фронту в Україні.

Окупанти стверджують, що російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям. А також вони не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними.

Група "Русич" також зазначила, що російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби (РЕБ), ніж надані Україні американські системи HIMARS. Багато російських співробітників купують власні комунікаційні технології, що ускладнює зв’язок між різними підрозділами, які використовують різні моделі технологій. 

"Група "Русич" може стикатися з цими проблемами з більшою інтенсивністю та частотою, ніж російські війська, оскільки це невелике та нерегулярне формування, але ISW регулярно спостерігає, як інші російські підрозділи висловлюють подібні проблеми з контрбатарейними можливостями, зв’язком та евакуацією", - йдеться у звіті.

  • 9 вересня, в ISW повідомили про те, що осійські загарбники внесли помітні зміни у систему свого командування та управління у спробах захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією. Разом з тим, розгортання сил РФ, ймовірно, все ще посилює проблеми з горизонтальною інтеграцією.
Україна
Росія
російська армія
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