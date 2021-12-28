Росіяни відправляють на Донбас снайперів, зв'язківців і артилеристів та завозять бойову техніку, - розвідка
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що з початку грудня 2022 року Збройні сили Російської Федерації продовжували нарощувати сили окупаційних військ на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.
"До підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв'язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ", - йдеться у повідомленні.
Розвідка додає, що РФ збільшила постачання до окупаційних військ бойових броньованих машин. Серед них є як нові машини, так і відремонтовані чи модернізовані на російських ремонтних підприємствах.
Крім того, з території Росії приховано завозять майно військового призначення, зокрема використовуючи "гуманітарні конвої".
"Окупанти приховано завозять залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати", - зазначили у пресслужбі.
- Нагадаємо, 23 грудня Росія незаконно направила в ОРДЛО 105-й "гуманітарний конвой". У зв'язку з цим МЗС України надіслало ноту протесту.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що РФ робить плацдарм в окупованому Криму: туди перенаправили вже понад 600 тисяч російських громадян.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що РФ стягує війська до кордонів з Україною, щоб потім отримувати для себе результати з переговорів.
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