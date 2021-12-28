Росіяни відправляють на Донбас снайперів, зв'язківців і артилеристів та завозять бойову техніку, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

"До підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв'язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ", - йдеться у повідомленні.

Розвідка додає, що РФ збільшила постачання до окупаційних військ бойових броньованих машин. Серед них є як нові машини, так і відремонтовані чи модернізовані на російських ремонтних підприємствах.

Крім того, з території Росії приховано завозять майно військового призначення, зокрема використовуючи "гуманітарні конвої".

"Окупанти приховано завозять залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати", - зазначили у пресслужбі.





