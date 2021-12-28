Вичавити з переговорів результати для себе, - Кулеба пояснив, чому РФ нарощує війська біля України

Про це пише РБК-Україна.



Міністр зауважив, що Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.



"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін, - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити", - пояснив він.



Крім того, Дмитро Кулеба додав, що зараз РФ нічого суттєвого не досягла.



Також він висловив сумнів, що США й НАТО виконають вимогу Росії або зупинять розширення на схід чи відкотяться з країн Центральної Європи.



"Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалось, там же є вимога припинити військову присутність НАТО - в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, бо пристати на таку вимогу в будь-якій формі - це було б найбільшим приниженням США і НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, на січень заплановані переговори США й РФ щодо безпекової ситуації в Україні.

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