Росіяни викрали британських волонтерів. Офіс генпрокурора розпочав слідство
У Запорізькій області російські окупанти викрали двох волонтерів з Великої Британії
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великої Британії, які були залучені в організацію та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні ОГПУ.
У зв'язку з цим за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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