Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



"За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великої Британії, які були залучені в організацію та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні ОГПУ.



У зв'язку з цим за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Радник мера Маріуполя заявив 29 квітня, що окупанти вкрали з розбомбленої лікарні частину вцілілих апаратів ШВЛ.

Українська розвідка повідомила, що у Чорнобаївській громаді окупанти вчинили стрілянину через небажання наступати і суперечки за награбоване.