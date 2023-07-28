Росіяни викрали та регулярно катують працівника Запорізької АЕС, - Енергоатом
Російські окупанти ще місяць тому, 23 червня 2023 року, викрали ще одного працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга. У полоні чоловік регулярно піддається катуванням та фізичному насильству
Про це повідомляє Енергоатом.
"Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сергія бачили у відділенні так званої поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС. У тимчасово окупованому місті проживають близькі чоловіка, які підтверджують, що він наразі живий.
"Сергій, перебуваючи у справжньому полоні рашистів, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер", - зазначили в Енергоатомі.
За їх даними, росіяни досі не висунули Сергію жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії.
Енергоатом звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.
РФ викрадає працівників ЗАЕС
Центр нацспротиву ще у квітні 2023 року повідомляв, що у тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
"Ворог створив "кишенькову" професійну спілку, до якої примусово мають приєднатись усі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять і катують", - розповіли в ЦНС.
Там зазначили, що особливу увагу загарбники приділяють тим, хто не уклав договір із Росатомом.
За декілька днів стало відомо, що рашисти у масках викрали та вивезли чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції у невідоме місце.
16 травня повідомлялося, що російські окупанти заборонили атомникам спілкуватися між собою.
" Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою. Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", - наголосили у Енергоатомі.
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