Росіяни викрали вже понад 16 тис. дітей з України, встановлено їхні імена
Україна ідентифікувала вже 16 226 дітей, яких окупанти викрали з тимчасово окупованих територій
Про це заявила уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук на зустрічі з представниками української громади у Нью-Йорку, передає Укрінформ.
Так, за даними уповноваженої, наразі вже встановлено особи 16 226 дітей, яких незаконно вивезли до РФ з тимчасово окупованих територій Україні. Однак реальна цифра вкрадених дітей сягає сотень тисяч. А повернулися з Росії всього 307.
Зокрема Дар'я Герасимчук ствердила, що даних з тимчасово захоплених територій немає, а з визволенням територій українськими захисниками стає відомо про нові масові поховання.
- Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію РФ.
- А 8 лютого повідомлялося, що на територію України вдалося повернути 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли до Росії.
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