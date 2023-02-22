Росіяни викрали вже понад 16 тис. дітей з України, встановлено їхні імена

Про це заявила уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук на зустрічі з представниками української громади у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

Так, за даними уповноваженої, наразі вже встановлено особи 16 226 дітей, яких незаконно вивезли до РФ з тимчасово окупованих територій Україні. Однак реальна цифра вкрадених дітей сягає сотень тисяч. А повернулися з Росії всього 307.

Зокрема Дар'я Герасимчук ствердила, що даних з тимчасово захоплених територій немає, а з визволенням територій українськими захисниками стає відомо про нові масові поховання.