Росіяни випустили по Херсонщині 269 снарядів: пошкоджено будинки, дві людини поранені
Упродовж доби 18 березня російська армія обстріляла Херсонщину 53 рази, випустивши 269 снарядів: 17 із них влучили в житлові квартали Херсона. Є двоє поранених
Про це поінформував у телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
"За минулу добу противник здійснив – 53 обстріли, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він
Так, 17 снарядів упродовж 5 атак були скеровані по житлових кварталах Херсона: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки.
Унаслідок обстрілів упродовж доби двоє мирних жителів дістали поранення.
- Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби російська армія завдала по Україні 11 ракетних та 16 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.
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