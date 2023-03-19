Росіяни випустили по Херсонщині 269 снарядів: пошкоджено будинки, дві людини поранені

Про це поінформував у телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

"За минулу добу противник здійснив – 53 обстріли, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він

Так, 17 снарядів упродовж 5 атак були скеровані по житлових кварталах Херсона: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки.

Унаслідок обстрілів упродовж доби двоє мирних жителів дістали поранення.