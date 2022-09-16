Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів… Росіяни били з "градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах. Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка", - наголосив він.

У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередачі.

Також унаслідок обстрілів виникли 4 пожежі. Рятувальники їх уже загасили.

У Червоногригорівській громаді окупанти пошкодили три багатоповерхівки та магазин. Люди не постраждали.

У Марганецькій і Зеленодольській громадах поранених теж немає.

В інших районах Дніпропетровщини станом на 07:38 ситуація спокійна.

У ніч на 15 вересня в Нікопольському районі росіяни обстріляли близько 10 будинків, 114 сонячних панелей, санаторій, два підприємства й електролінії.

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