Росіяни виснажені, обморожені та позбавлені ресурсів на суші та у морі, а українці готові йти в наступ, - джерело ВВС у Пентагоні

Про це повідомляє анонімне джерело ВВС у Пентагоні, інформує Еспресо.TV

У Пентагоні "починають бачити ознаки здатності та готовності українців повернути собі територію, яку захопили росіяни". У зв'язку з цим вказують на бої в районі Ізюму під Харковом та спроби звільнити Херсон.

Також у відомстві зазначають,що у росіян залучено вже близько 90% сил та коштів, зібраних до початку вторгнення. Відтак, армія продовжує відчувати проблеми з тиловим забезпеченням. Серед російських військовослужбовців є випадки обмороження через відсутність необхідної екіпіровки.

З приводу можливих варіантів поповнення військ вірогіднішим у Пентагоні бачиться варіант, що батальйонні тактичні групи насамперед перекидатимуть на український фронт з інших країн, а потім уже з інших регіонів Росії.

Щодо ситуації у воді, то в Азовському морі знаходяться сім російських військових кораблів, вони з високою ймовірністю обстрілювали Маріуполь. У Чорному морі залишається 21 російський військовий корабель. Проте американське міністерство оборони спостерігає ознаки, що у росіян проблеми з заправкою кораблів.

Нагадаємо, Пентагон за останній тиждень бачив "чіткі докази" того, що російська армія навмисно і свідомо здійснює обстріли по цивільній інфраструктуру. Існують і ознаки інших дій, які можна кваліфікувати, як військові злочини. Зокрема американські військові беруть участь у викритті злочинів росіян, хоча в американських ЗМІ повідомлялося, що розслідуванням російських військових злочинів в Україні займається Держдепартамент.

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