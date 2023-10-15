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Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: кількість "калібрів" може сягати до 20 ракет

15 жовтня, 2023 неділя
21:43
Війна з Росією Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ

Ввечері неділі, 15 жовтня, російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" може сягати до 20 ракет

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати. Сумарний залп "калібрів" може сягати 20", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної загрози оцінено як "дуже високий". У повідомленні закликали українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

  • Нагадаємо, що сьогодні вранці ворог тримав на бойовому чергуванні один ракетоносій.
Україна
корабель
російська армія
ракетний удар
Чорне море
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