Росіяни вивели у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
Станом на ранок 8 листопада російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 8 кораблів. Серед них є 3 ракетоносії, загальний залп яких до 24 ракет
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 08.11.2023 в Чорному морі знаходяться 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зазначимо, що ракетоносіїв серед них немає.
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що РФ має в розпорядженні 56 ракет типу "Калібр", які можуть бути запущені одночасно.
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