Росіяни вивели у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 08.11.2023 в Чорному морі знаходяться 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зазначимо, що ракетоносіїв серед них немає.