Росіяни вивезли на свою територію понад 1 млн українців, - Верещук
Російські окупанти депортували на територію РФ 1,2 млн громадян України
Про це повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Укрінформ.
"У мене є цифра, скільки депортовано загалом, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Російська сторона ніколи не говорить правду… Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тис. людей", - сказала Верещук.
Вона додала, що 240 тисяч з них - діти, зокрема 2 тисячі сиріт.
- Раніше Верещук заявила, що у полоні росіян перебувають понад 1,5 тис. цивільних українців
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