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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни вивезли на свою територію понад 1 млн українців, - Верещук

Росіяни вивезли на свою територію понад 1 млн українців, - Верещук

20 червня, 2022 понедiлок
22:18
війна з Росією Ірина Верещук

Російські окупанти депортували на територію РФ 1,2 млн громадян України

Про це повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Укрінформ.

"У мене є цифра, скільки депортовано загалом, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Російська сторона ніколи не говорить правду… Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тис. людей", - сказала Верещук.

Вона додала, що 240 тисяч з них - діти, зокрема 2 тисячі сиріт.

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Росія
депортація
Ірина Верещук
вивезення
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