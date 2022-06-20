Про це повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Укрінформ.

"У мене є цифра, скільки депортовано загалом, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Російська сторона ніколи не говорить правду… Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тис. людей", - сказала Верещук.

Вона додала, що 240 тисяч з них - діти, зокрема 2 тисячі сиріт.

Раніше Верещук заявила, що у полоні росіян перебувають понад 1,5 тис. цивільних українців