Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У кращих традиціях нацистів ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Так, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9,5 тис. книг українською мовою", - йдеться у повідомленні.

"До переліку "екстремістської літератури" потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових", - додали у ЦНС.

Там зазначили, що список книг, які підлягають вилученню, формують учителі, які погодились співпрацювати з окупантами.