Росіяни вивезли з бібліотек тимчасово окупованої Донеччини 9,5 тис. книг українською мовою
Росіяни вивезли з бібліотек тимчасово окупованої Донеччини 9,5 тисяч книжок українською мовою. Учителі-колаборанти формують перелік "екстремістської" літератури
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У кращих традиціях нацистів ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Так, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9,5 тис. книг українською мовою", - йдеться у повідомленні.
"До переліку "екстремістської літератури" потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових", - додали у ЦНС.
Там зазначили, що список книг, які підлягають вилученню, формують учителі, які погодились співпрацювати з окупантами.
- Раніше РФ виділила 360 млн рублів на російські книжки на тимчасово окупованих територіях.
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