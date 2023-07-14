Росіяни влаштували облаву у Мелітополі: зупиняють автівки та маршрутки, перевіряють телефони
Ввечері п'ятниці, 14 липня, у Мелітополі Запорізької області російські окупанти влаштували чергову облаву
Про це повідомляє проукраїнське місцеве видання РІА-Мелітополь.
"На зупинці "Будинок побуту" по проспекту 50-річчя Перемоги військові РФ влаштували пересувний блок-пост. Зупиняють автівки, маршрутки, шмонають людей. Особлива увага до телефонів", - йдеться о повідомленні, яке з'явилось о 18:30.
Жителів Мелітополя закликають бути обережними. За можливості змінити маршрут.
- 10 липня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що немає тенденцій для того, аби російські війська почали відступати на півдні - навпаки, окупанти кидають в бій все більше і більше резервів.
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