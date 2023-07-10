Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.

"Я не бачу сьогодні відступу, не бачу намірів ворога щодо відступу. Ми бачимо зворотню тенденцію, коли він нове й нове гарматне м'ясо підвозить до Запорізької лінії фронту. Щоб не вводити в оману себе та інших, я точно не готовий говорити про те, що ворог сьогодні відступає. Зараз надскладно нашим героїчним військовим виборювати кожен квадратний сантиметр. Не будемо говорити про напрямки - ми розуміємо, що Мелітополь і Бердянськ є пріоритетними", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ мають просування на півдні.

Зранку 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

5 липня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень заявив, що Сили оборони на півдні утримують зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів.