Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Попередньо, людей не зачепило.

У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

А в Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередачі й знеструмили насосну станцію водоканалу.

Понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла.

"Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі", - зауважив він.

Резніченко також зазначив, що військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.

У ніч на 30 жовтня на Нікопольщині росіяни обстріляли будинки, підприємство, автівки, господарські споруди, газогін. А зранку 30 жовтня окупанти обстріляли будинки та поранили жінку.

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