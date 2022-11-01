Росіяни вночі гатили по Нікопольщині: є пошкодження, понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла
Вночі на 1 листопада росіяни били з "градів" та важкої артилерії по двох громадах Дніпропетровщини - Нікопольській та Марганецькій
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Попередньо, людей не зачепило.
У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.
А в Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередачі й знеструмили насосну станцію водоканалу.
Понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла.
"Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі", - зауважив він.
Резніченко також зазначив, що військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.
- У ніч на 30 жовтня на Нікопольщині росіяни обстріляли будинки, підприємство, автівки, господарські споруди, газогін. А зранку 30 жовтня окупанти обстріляли будинки та поранили жінку.
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