Росіяни зранку обстріляли Нікопольщину: поранено жінку
У Нікопольському районі Дніпропетровщини зранку 30 жовтня окупанти обстріляли будинки та поранили жінку
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни накрили вогнем Марганецьку громаду. За попередньою інфрмацією, 73-річна жінка отримала поранення. Вона перебуває в лікарні. Також росіяни пошкодили будинки.
Деталі обстрілу з'ясовують.
- У ніч на 30 жовтня на Нікопольщині росіяни обстріляли будинки, підприємство, автівки, господарські споруди, газогін.
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