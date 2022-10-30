Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни накрили вогнем Марганецьку громаду. За попередньою інфрмацією, 73-річна жінка отримала поранення. Вона перебуває в лікарні. Також росіяни пошкодили будинки.

Деталі обстрілу з'ясовують.

У ніч на 30 жовтня на Нікопольщині росіяни обстріляли будинки, підприємство, автівки, господарські споруди, газогін.

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