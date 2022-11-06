Росіяни вночі обстріляли Миколаївщину, є влучання

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

У населеному пункті Галицинівської громади ворог влучив у об’єкт промислової інфраструктури. Проте обійшлося без постраждалих.

У Широківській громаді удари росіян прийшлися за межі населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає.

Уночі 6 листопада окупанти знову атакували Запоріжжя, обстрілявши один із житлових кварталів міста, внаслідок чого загинула одна людина.

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