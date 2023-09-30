Росіяни вночі завдали ракетного удару по Краматорську: поранена людина
Вночі 30 вересня російські терористи обстріляли місто Краматорськ на Донеччині. Унаслідок цього одна людина отримала поранення
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"В ніч на 30 вересня війська рф завдали 2 ракетні удари по Краматорську. Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна людина поранена. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
- 27 вересня російські терористи обстріляли міста Костянтинівка, Торецьк та селище Калинівці Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 4 дістали поранення.
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