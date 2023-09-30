Росіяни вночі завдали ракетного удару по Краматорську: поранена людина

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"В ніч на 30 вересня війська рф завдали 2 ракетні удари по Краматорську. Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна людина поранена. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.