Росіяни вранці атакували Кізомис на Херсонщині: поранено літню жінку
Російська окупаційна армія вранці 30 травня обстріляла з артилерії Кізомис Херсонської області, внаслідок чого дістала поранення літня жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на подвірʼї власного будинку", - написав він.
За даними чиновника, поранену госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. Нині медики надають їй допомогу.
- Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинув мешканець Херсонщини.
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