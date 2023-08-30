Росіяни встановили баржі для захисту Кримського моста: з'явились супутникові знімки
У середу, 30 серпня, стало відомо, що російські окупанти встановили баржі для захисту Кримського моста від морських дронів
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки сервісу Planet.com.
На супутникових знімках високої роздільної здатності видно, що на південь від Кримського мосту були встановлені баржі. Відзначається, що глибина у цьому місці 2-4 метри, тому можливо їх просто частково затопили.
Журналісти припускають, що ці баржі можуть бути використані, як основа для загородження проти українських морських дронів.
- За даними військових, Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність.
- Російські окупанти в останній час почали частіше перевозити техніку та все необхідне обладнання вантажними кораблями через Керченську протоку.
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