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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені

1 листопада, 2023 середа
09:02
Війна з Росією Херсонщина

Увечері 31 жовтня російська терористична армія атакувала селище Чайкине та населені пункти Бериславського району Херсонської області. Через це загинув чоловік, є поранені

Про це пише Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 31 жовтня 2023 року близько 22:00 російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого обстрілу загинув 58-річний чоловік.  

Також зазначається, що під ворожий вогонь потрапили й інші населені пункти Бериславського району. Через атаки двоє людей з пораненнями різного ступеню важкості були доставлені до лікарні.

  • У вівторок, 31 жовтня, російські терористи вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус у Херсонській області.
Україна
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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2023, середа
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