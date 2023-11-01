Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
Увечері 31 жовтня російська терористична армія атакувала селище Чайкине та населені пункти Бериславського району Херсонської області. Через це загинув чоловік, є поранені
Про це пише Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 31 жовтня 2023 року близько 22:00 російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ворожого обстрілу загинув 58-річний чоловік.
Також зазначається, що під ворожий вогонь потрапили й інші населені пункти Бериславського району. Через атаки двоє людей з пораненнями різного ступеню важкості були доставлені до лікарні.
- У вівторок, 31 жовтня, російські терористи вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус у Херсонській області.
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