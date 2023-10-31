Росія вдарила дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині
У вівторок, 31 жовтня, російські терористи вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус у Херсонській області
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Російський FPV-дрон вдарив по евакуаційному автобусу, який допомагав мешканцям одного з прибережних сіл Бериславщини виїхати у більш безпечні населені пункти.
Попередньо відомо, що постраждало 2 людей, їм надано допомогу. Життю загрози нема.
"Терористи ще раз довели, що їх мета саме терор мирних людей!", - наголошують Сили оборони.
Фото: t.me/SJTF_Odes
- Уранці 31 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого один зі снарядів влучив у цивільну автівку в передмісті Херсона, водій загинув.
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