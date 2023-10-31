Росія вдарила дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Російський FPV-дрон вдарив по евакуаційному автобусу, який допомагав мешканцям одного з прибережних сіл Бериславщини виїхати у більш безпечні населені пункти.

Попередньо відомо, що постраждало 2 людей, їм надано допомогу. Життю загрози нема.

"Терористи ще раз довели, що їх мета саме терор мирних людей!", - наголошують Сили оборони.

Фото: t.me/SJTF_Odes