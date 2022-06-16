Росіяни йдуть навалою, давлять живою силою, - боєць ТРО Луганщини Шведов

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Ворог концентрує сили та готується до масивних дій по всій лінії Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попаснянському та Бахмутському напрямкам зі Світлодарська, Миронівки та основному напрямку – Лиманський та Слов'янський" – зазначив боєць ТРО.



Віталій Шведов пояснив, що попри зруйновані мости, сполучення у нас залишається, також є шлях через річку Сіверський Донець, але це все здійснюється за рахунок винахідливості з нашого боку.



"На сьогодні жива та вогнева сила ворога перевищує нашу, тому нам, щоб утримувати позиції та перемагати, потрібно нарощувати вогневу міць та маневрувати вогнем, аби швидко переміщувати свої вогневі позиції. Треба розуміти, що це війна не піхотна, оскільки бої йдуть за рахунок реактивних та артилерійських систем, авіації, тому це технологічна війна. Якщо Україна не підтягне свої технологічні можливості, то нам буде тяжко протистояти росіянам, оскільки вони йдуть навалою, переважають у кількості боєкомплектів та вогневого впливу, давлять масою живої сили. Нам потрібно не багато стріляти, а прицільно і точно з нормальним наведенням, а для цього необхідні відповідні технічні засоби" – зауважив боєць.



Шведов підкреслив, що потрібно вести війну технологічно, як цивілізований світ. Відповідно, озброєння, яке просять передати наші лідери від західних партнерів і є запорукою перемоги України.

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