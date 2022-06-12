Окупанти знищили два з трьох мостів до Сєвєеродонецька, - голова ОВА Гайдай
Російські окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєверодонецька на Луганщині
Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ситуація у Сєверодонецьку вкрай важка. рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста", - повідомив Гайдай.
Очільник Луганщини розповів, що РФ кидає всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк.
"Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під контроль. Промзону Сєверодонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - маячня", - зазначив голова Луганської ОВА.
Також у Рубіжному українські захисники знищили командний пункт чеченців.
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