Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація у Сєверодонецьку вкрай важка. рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста", - повідомив Гайдай.

Очільник Луганщини розповів, що РФ кидає всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк.

"Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під контроль. Промзону Сєверодонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - маячня", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також у Рубіжному українські захисники знищили командний пункт чеченців.



У Сєверодонецьку тривають інтенсивні бої, РФ обстрілює підприємства "Азот" та "Склопластик". У Лисичанську загинула місцева жителька та ще двоє отримали поранення.

11 червня з Луганської області евакуювали 30 людей, у тому числі - трьох дітей. Очільник області розповів, що все більше жителів Лисичанська хочуть поїхати з міста.

12 червня з Покровська, що на Донеччині, до Львова вирушить евакуаційний потяг.

Українські воїни відбили російський наступ поблизу Врубівки, Василівки та Миколаївки, доповів Генштаб ЗСУ.

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